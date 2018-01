Les dues Corees acorden reobrir converses militars després de les fortes tensions

Les delegacions de Corea del Nord i Corea del Sud han acordat que els atletes dels dos països desfilin junts en la cerimònia d'obertura i de tancament dels Jocs Olímpics d'hivern que se celebraran a la ciutat sud-coreana de Pyeonghang, i la represa de les converses a nivell militar.

Segons va informar l'agència notícies sud-coreana Yonhap, Corea del Nord ha decidit acceptar la proposta de mantenir converses militars per rebaixar les tensions a la frontera durant el diàleg mantingut a la localitat fronterera de Panmunjeom.

A més, els dos països van acordat la desfilada conjunta dels seus atletes en les cerimònies d'obertura i tancament dels Jocs d'hivern de Pyeongchang, segons va informar el diari Korea Times.

«Representants del Corea del Nord han expressat la seva intenció d'enviar delegats a Pyeongchang i també han acordat l'entrada conjunta dels atletes de Corea del Nord i Corea del Sud en les cerimònies d'obertura i de clausura», va explicar el viceministre d'Unificació sud-coreà, Chun Hae Sung, en referència a la declaració conjunta aprovada per les dues delegacions.

«Els delegats de les dues Corees han acceptat fer dels Jocs Olímpics de Pyeongchang una oportunitat per restaurar les relacions entre els països», va assenyalar. La resposta de Pyongyang arriba després que els delegats de Seül, encapçalats pel ministre d'Unificació, Cho Myoung Gyon, proposessin l'enviament d'una delegació als Jocs d'hivern i l'entrada conjunta dels atletes d'ambdós països sota la bandera d'una Corea unificada.

Per part del règim de Corea del Nord, el president del Comitè per a la Reunificació Pacífica, Ri Són Gwon, ha estat liderant la representació de Pyongyang, acompanyat per quatre alts càrrecs nord-coreans més.

La reunió celebrada a la localitat fronterera de Panmunjeom, a la zona desmilitaritzada, va començar a les 10 del matí hora local amb una declaració de cada delegació. «Les converses han començat amb una separació entre Corea del Nord i Corea del Sud però confiem que les converses es desenvolupin amb disposició i perseverança en el pensament, un bon inici és mig camí», segons va explicar Cho.



«Regal d'Any Nou»



«Estem pensant en oferir al poble el seu primer regal d'Any Nou, un resultat que no té preu, Corea del Nord i del Sud parlant amb serietat i sinceritat», va dir Ri.

Els delegats del Govern sud-coreà van proposar, a més a més, converses amb la Creu Roja per permetre reunions de familiars separats per la guerra de Corea (1950-1953) durant la celebració de l'Any Nou Lunar, el mes de febrer. La proposta sud-coreana de reunions familiars no ha estat inclosa en el comunicat de premsa conjunt al final de la reunió de Panmunjeom.

La proposta de l'Executiu sud-coreà arriba després que en fes una altra de similar el juliol però llavors el Govern nord-coreà no va respondre. L'última reunió de familiars va tenir lloc l'octubre del 2015. Els delegats del Govern sud-coreà també han sol·licitat als seus col·legues la represa de les converses militars i de les negociacions en matèria de desnuclearització, segons va dir el viceministre sud-coreà.

Corea del Nord ha respost que les dues Corees han de fer esforços per promoure la pau i la reconciliació mitjançant les negociacions. Les converses d'aquest dimarts són les primeres celebrades des de desembre del 2015 i les primeres des que Moon Jae In va assumir la presidència sud-coreana el maig del 2017.

Aquest diàleg ha començat després que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, anunciés en el seu discurs de Cap d'Any que estava obert a conversar amb Corea del Sud i a enviar una delegació als Jocs Olímpics d'hivern.