Junts per Catalunya i ERC signen el pacte per la investidura de Puigdemont

JxCat i ERC han arribat a un acord per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i, per tant, descarten el bloqueig de la constitució del Parlament, segons han avançat Catalunya Ràdio i Rac 1 i ha confirmat l'ACN. Segons fonts pròximes a les negociacions, Puigdemont proposa una investidura telemàtica o bé delegar en un altre diputat la lectura del seu discurs i programa electoral. L'acord també inclou que es garanteixi la majoria independentista a la Mesa del Parlament, per tant, es descarta l'entrada dels comuns. ERC assegura que estudiarà amb els seus serveis jurídics la viabilitat de la proposta. Encara està a l'aire qui presidirà el Parlament.

L´acord es va tancar aquest passat dimarts a la nit a Brussel·les. La secretària general d´Esquerra, Marta Rovira, va viatjat a la capital belga per reunir-se i sopar amb Carles Puigdemont. Va ser en aquest context que es van polir els detalls d´aquest primer acord entre JxCat i els republicans de cara a la investidura i la Mesa del Parlament. Rovira ha passat la nit a Brussel·les i a primera hora del matí encara no havia tornat a Catalunya.

Aquest acord arriba tres dies abans que aquest divendres se celebri una reunió de Puigdemont a la capital belga amb la majoria dels diputats electes de JxCat. El president destituït centrarà la trobada en perfilar una proposta concreta sobre la nova Mesa del Parlament, tan sols cinc dies abans del ple del dia 17 de gener que ha de constituir la cambra de la dotzena legislatura. Així, Puigdemont i els electes de JxCat podran tancar els serrells d´una proposició que PDeCAT, Esquerra i la CUP haurien de validar aquest cap de setmana, quan reuneixen les seves bases i executives.

Per la seva part, ERC té pendent encara decidir si Carme Forcadell serà qui presideix el Parlament o fa una altra proposta per a aquesta majoria independentista de la Mesa que s´ha assegurat amb el pacte tancat a Brussel·les. A més, dilluns mateix, els republicans van avisar que la investidura telemàtica i a distància de Puigdemont quedaria pendent també del criteri que puguin establir els lletrats del Parlament. Tot i això, l´acord tancat a Bèlgica centra el focus en la investidura de Puigdemont. A més, els republicans mantenen també que aquesta és la seva primera opció de cara a escollir president al Parlament, després que el 21-D JxCat aconseguís 34 diputats i ERC en tingués 32.

D´altra banda, els contactes multilaterals entre les forces del Parlament de cara a la constitució de la cambra havia fet planejar la idea que ERC cedís un dels seus dos membres a la Mesa a Catalunya en Comú-Podem per reflectir més pluralisme en aquest òrgan. Per la seva part, Cs també estava reclamant a les forces no independentistes suports per intentar presidir el Parlament i tancar un pacte amb ells. L´acord de Brussel·les entre Puigdemont i Rovira barra també el pas a aquestes dues possibilitats.