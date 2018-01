El jutjat admet el recurs d'apel·lació de Pilar Abel

El Jutjat de Primera Instància Número 11 de Madrid ha admès el recurs d'apel·lació que Pilar Abel va presentar contra la sentència que desestimava la demanda de paternitat que havia interposat assegurant ser filla de Salvador Dalí i la condemnava a pagar les costes del procés.

L'escrit presentat per l'advocat d'Abel en demana nul·litat argumentant que no es va acreditar la cadena de custòdia de les proves d'ADN i també que, en cas que el recurs no prosperi, no se la condemni a pagar les despeses judicials. A la sentència, el jutge va acusar la demandant d'haver actuat amb "temeritat" anant a judici tot i que les proves van descartar que fos filla del geni del surrealisme. Ara, les parts personades en el procés tenen ara deu dies per presentar un escrit d'oposició o la impugnació de la resolució apel·lada.

La figuerenca que assegura ser filla de Salvador Dalí va presentar un recurs d'apel·lació contra la sentència que desestimava la seva demanda de paternitat i la condemnava a pagar les costes per "temeritat". Ara, el mateix Jutjat de Primera Instància Número 11 de Madrid li ha admès el recurs que demana la nul·litat de la resolució judicial perquè considera que no es va acreditar la cadena de custòdia de les proves d'ADN practicades al pintor.

La defensa de la demandant assegura que no s'ha aportat la prova documental que detalli com es va custodiar les restes del geni, que també ho van denunciar abans de la vista i que durant el judici tampoc van comparèixer tres dels quatre testimonis citats. Uns testimonis que la defensa d'Abel considera indispensables per "donar fe" de la relació entre Dalí i la mare de la demandant.

A l'escrit del recurs, remarca que no dubten del "bon fer" de l'Institut de Toxicologia ni dels instituts de medicina legal de Figueres i Girona però assegura que les mostres del geni van passar per "multitud de mans" entre les quals hi hauria les de l'"Administració General de l'Estat" i "el Ministeri d'Hisenda" que "són part demandada". Abel considera que, tot plegat, sembra "nous dubtes" sobre les mostres que van arribar a l'Institut Toxicològic de Madrid i de Barcelona.

A més, remarca que abans de la celebració del judici i mitjançant un exhort, l'Institut de Medicina Legal de Figueres els va fer arribar un document "amb només una frase" on s'explicava que les mostres es van enviar primer a l'Institut de Medicina Legal de Girona i, posteriorment, al centre de Barcelona. En canvi, afegeix l'escrit, "ni tant sols es menciona que part de les mostres es van enviar a Madrid".

Per tot plegat, el recurs reclama la nul·litat de la sentència i demana que, en cas que no prosperi el recurs, no se la condemni a pagar les costes del procés i, en cap cas, es faci amb "expressa declaració de temeritat". I és que a la sentència, el jutge considera que la demandant va actuar amb "temeritat" anant a judici tot i saber que les proves d'ADN havien conclòs que no era filla de Dalí.

Ara, les parts personades en el procés tenen deu dies per presentar un escrit d'oposició al recurs o d'impugnació de la resolució apel·lada en allò que els resulti desfavorable.