L'ANC proposa implementar la República sense terminis

El full de ruta de l'ANC per a aquest any aposta per «construir la República proclamada a partir de l'apoderament de la gent» sense fixar terminis per a la independència; per restituir el Govern; per derogar l'aplicació del 155, i per l'alliberament dels empresonats i el retorn dels que són a Bèlgica. Es recull en el document que preveu aprovar en el Secretariat Nacional de dissabte i que, un cop esmenat per les assemblees territorials, s'ha d'aprovar en l'assemblea general del 18 de febrer. Entre els objectius hi ha preservar el caràcter no violent i pacífic del procés i de les mobilitzacions, mantenir la independència de l'ANC dels partits, i definir l'estratègia per respondre a la «repressió de l'Estat».