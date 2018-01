May creu que no és bon moment per a un referèndum a Escòcia

La primera ministra britànica, Theresa May

La primera ministra britànica, Theresa May, va assegurar que no és un bon moment per celebrar un altre referèndum sobre la independència d'Escòcia i va reiterar que negocia un acord sobre la sortida del país de la Unió Europea que beneficiï tot el Regne Unit.

«May ha estat absolutament clara en la seva determinació a l'hora d'assegurar un acord que funcioni per a totes les parts dins el Regne Unit», va assenyalar una portaveu de Downing Street.

Així mateix, va asseverar que la primera ministra «espera obtenir un acord que sigui bo també per al conjunt del bloc comunitari» tenint en compte els interessos de Londres.

May va posar l'accent durant els darrers mesos en la importància de deixar la qüestió escocesa -el referèndum d'independència de la qual es va celebrar el 18 de setembre del 2014- per a més endavant.

La líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP, en anglès) i ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va assegurar el mes de març que la tardor del 2018 és una data adequada per celebrar un segon referèndum sobre la independència en un intent per aconseguir que els escocesos tornin a expressar la seva opinió sobre l'estatus del país després del Brexit.

Segons una enquesta duta a terme per l'empresa ORB sobre el Brexit, només un 31% dels britànics creu que la primera ministra és capaç de negociar un acord de divorci adequat. El sondeig fixa en el 50% la proporció de ciutadans que creuen que no aconseguirà un bon acord, dos punts per sobre de l'anterior màxim, registrat a principi d'octubre.

Els britànics segueixen dividits també sobre el futur que tindrà el país fora de la Unió Europea, un cop es consumi la ruptura el març del 2019. Així, no acaben de tenir clar si en termes econòmics els anirà millor o pitjor -el 43 % creu que sí i el 42 % pensa que no.