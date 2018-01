Neus Munté substituirà al càrrec l'expresident de la formació

L'exconsellera Neus Munté assumirà la presidència del PDeCAT després que Artur Mas dimitís ahir d'aquest càrrec representatiu. Així ho va detallar Mas en la mateixa roda de premsa en què va anunciar la dimissió, acte al qual van assistir Munté i altres dirigents del partit. Fins ara Munté era la vicepresidenta del PDeCAT, un càrrec que va assumir al costat de Mas el juliol del 2016: tots dos van presentar una candidatura conjunta en unes primàries en què no van tenir rival. Mas va explicar que va fer tàndem amb Munté «per si en algun moment determinat acabava fent el que feia temps» meditava, que era deixar la presidència del partit si ho creia oportú. «Una de les meves idees ja llavors era que hi hagués una persona preparada per assumir aquesta funció representativa de la presidència», va detallar.