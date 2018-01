El nou Parlament es constituïrà el dimecres 17 de gener a les 11h

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres el reial decret de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament per al 17 de gener a les 11h. al Palau de la cambra. Aquest reial decret entra en vigor aquest mateix dimecres i està signat pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que convoca a la sessió constitutiva del Parlament "als diputats i diputades electes que han estat proclamats per les juntes electorals provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb el resultat de les eleccions celebrades el dia 21 de desembre de 2017".

La publicació del reial decret coincideix amb l'anunci de l'acord entre JxCat i ERC per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i garantir la majoria independentista a la Mesa del Parlament.

Un cop constituït, el Parlament haurà de celebrar la sessió d'investidura del president de la Generalitat dins els deu dies hàbils següents, per tant, el termini finalitza el 31 de gener.

Per ser investit, el candidat necessita el suport de la majoria absoluta de la cambra, és a dir, el vot favorable d´un mínim de 68 dels 135 diputats. Si el candidat no assoleix aquest suport en la primera votació, pot sotmetre´s dos dies després a un segon debat i a una segona votació en què n´hi ha prou amb la majoria simple per ser investit, és a dir, més vots a favor que no en contra.

Per poder convocar un altre debat d´investidura, el president de la cambra haurà de fer una nova ronda de consultes amb els grups i tornar a proposar un candidat, que podrà ser el mateix que ja s´ha sotmès a la investidura o un de nou.

Si transcorreguts dos mesos des de la primera votació d´investidura no és elegit cap candidat, la legislatura es dissoldrà automàticament i es convoquen noves eleccions de manera immediata perquè es puguin fer cinquanta-quatre dies després de la convocatòria.