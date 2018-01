El Parlament presenta un recurs al TC contra l'aplicació de l'article 155

El recurs que el Parlament va presentar ahir al Tribunal Constitucional (TC) defensa que amb l'aplicació de l'article 155 no es pot suspendre l'autogovern de Catalunya, cessar autoritats ni dissoldre la cambra catalana.

Segons el recurs, aquestes mesures aprovades pel Senat el 27 d'octubre vulneren el principi d'autonomia establert en l'article 2 de la Constitució. L'escrit del Parlament també argumenta que les mesures que s'acordin a través del 155 han d'estar regides per la «gradualitat, la proporcionalitat i la transitorietat». I també qüestiona l'activació del 155 per una «mera declaració retòrica per part del president d'una comunitat autònoma» que, segons l'escrit, no està acompanyada d'una «situació fàctica i d'uns efectes que portin a la constatació que l'objecte del requeriment s'ha produït de manera real i efectiva».

La Diputació Permanent del 27 de desembre passat va acordar presentar recurs davant del TC i ahir es va fer efectiu i, per tant, s'ha fet públic el seu contingut. Principalment, el recurs qüestiona tant el fet que s'apliqués el 155 com les mesures concretes que han suposat el cessament del Govern en ple i la dissolució del Parlament.