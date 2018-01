Quatre mesos de presó per desitjar que violessin en grup Inés Arrimadas

Una dona ha acceptat una pena de quatre mesos de presó -que queda en suspensió a condició que no delinqueixi en dos anys- i fer un curs de drets humans per un delicte contra la integritat moral en haver desitjat en un comentari de Facebook que «violin en grup la líder» de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas.

En una sentència després d'un pacte entre les parts que ha evitat el judici, l'acusada va admetre que la nit del 3 de setembre va publicar en el seu perfil de Facebook: «Escoltant Arrimadas al debat de T5 només puc desitjar-li que quan surti de nit la violin en grup perquè no es mereix una altra cosa aquesta gossa fastigosa».

Després de la repercussió mediàtica que va tenir el seu comentari a la xarxa, l'acusada va eliminar el seu perfil de Facebook i va transmetre les seves disculpes a Arrimadas a través de la seva cap de gabinet.

La dona va escriure aquest comentari com a reacció a la participació de la líder del Ciutadans a Catalunya en un debat de Telecinco aquella mateixa nit, en el qual també participaven Miquel Iceta (líder del PSC), Xavier García Albiol, líder del PPC, i l'advocat Javier Nart, als quals també va insultar però no ho van denunciar.



Més insults

«Quin bonic debat: la puta barata, el mongolo, la maricona dolenta, l'avortament del diable i l'advocat defensor de terroristes d'Isis defensant que no es voti, és clar», va escriure en referència al referèndum independentista que el Govern de la Generalitat va convocar per a l'1 d'octubre.

L'acusada per aquests fets va reconèixer en la sentència que, en el seu comentari, amb «puta barata» al·ludia a Inés Arrimadas; que quan va escriure «maricona dolenta» es dirigia a Miquel Iceta; que va dir «avortament del diable» insultant Xavier García Albiol; i que finalment amb l'expressió «advocat defensor de terroristes de l'Isis» es referia a Javier Nart.

La sentència, que és ferma en haver-la acceptat l'acusada, la condemna a quatre mesos de presó -que se suspèn dos anys a condició que no delinqueixi en aquest temps- i també l'obliga a participar activament en un curs sobre drets humans, sobre el ple respecte a la igualtat i a la no discriminació de les persones, en particular per motius de gènere i ideològics.