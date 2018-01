Rato assegura que l'executiu de Mariano Rajoy el volia a la presó

L'expresident de Bankia i exvicepresident de Govern, Rodrigo Rato, va indicar ahir al Congrés que diversos ministres de l'Executiu de Mariano Rajoy van anar deixant caure acusacions en contra seu en públic i en privat fins a acabar amb la seva detenció l'abril del 2015. «I em fa molta pena, perquè he estat 30 anys al PP», va asse-nyalar. En la seva compareixença davant la comissió d'investigació de la crisi financera, i en resposta al ponent del PP, Miguel Ángel Paniagua, que li havia retret el «mal» fet al partit pels escàndols de les targetes black i Bankia, Rato va replicar desvelant actuacions del Govern de Rajoy en contra seu.

Segons va explicar, la principal acusació que va provocar la seva detenció el 16 d'abril del 2015, la del delicte d'aixecament de béns, sense la qual no s'hauria pogut permetre l'escorcoll del seu domicili, va caure «als 15 dies». I sobre l'acusació de delicte fiscal, va assegurar que fa tres anys que espera que es concreti, ja que manté que no hi ha cap però a les seves declaracions davant Hisenda.

Rato va recordar que la seva detenció, davant dels seus fills i els seus veïns, va partir d'una denúncia de l'Agència Tributària, del ministeri d'Hisenda, i va donar a entendre que en les setmanes prèvies va estar acompanyada de tot un seguit de moviments en contra seu per part de membres del Govern.

Així, va relatar que el dia abans de la seva detenció, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va revelar les seves dades fiscals a la televisió. «Com pot saber-les? És una pregunta que encara no he estat capaç de contestar», va afegir.