Troben un cos a l'interior de l'antic geriàtric que va cremar a Sant Andreu de Llavaneres

Bombers i Mossos d'Esquadra han localitzat cap a dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dimecres un cos a l'interior de l'antiga residència geriàtrica que ahir va cremar a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). El cadàver, pendent d'identificar, ha estat trobat per un dels gossos rastrejadors que porten els serveis d'emergència. Cal recordar que a l'edifici, que no funcionava com a residència des de feia uns anys, hi vivien dos extreballadors que patien síndrome de Diògenes. Un d'ells va ser rescatat pels Bombers i va ser traslladat pels serveis mèdics a l'Hospital de Mataró per inhalació de fum. El segon no es va trobar i des d'aleshores que es buscava entre les deixalles cremades i les runes de l'immoble, que va quedar molt malmès pel foc. De moment es desconeix la identitat del cos que s'ha trobat aquesta tarda, però tot apunta que és el del segon extreballador.

L'immoble incendiat tenia dues plantes, d'uns 150 metres quadrats cadascuna, i unes golfes. L'incendi es va originar a primera hora del matí al segon pis i es va propagar a la resta de l'edifici, primer a la planta baixa i posteriorment a l'altell superior, de manera que el va acabar cremant completament. La coberta original, de fusta i llates, va cedir, però el forjat interior no es va esfondrar, segons informaven els Bombers.

A quarts d'una del migdia de dimarts els Bombers van poder accedir a l'interior de l'habitatge amb molta dificultat per treballar a causa de l'acumulació d'objectes i material divers de l'interior. Al llarg del dia hi van treballar fins a quinze unitats dels Bombers, en unes tasques d'extinció del foc que es van allargar a causa de la gran quantitat de combustible acumulat a l'interior.

L'incendi, que ja està del tot apagat, es va produir mentre l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres esperava rebre una ordre judicial que li permetés accedir a l'immoble per retirar les deixalles acumulades al seu interior. L'alcalde, Nani Mora, explicava aquest dimarts que des de l'any 2015 s'estava treballant per evitar un incendi com el que finalment ha tingut lloc i estimava que l'ordre havia d'arribar el 13 de gener.

"És una propietat privada i no podíem fer el que volguéssim sense permís del jutge", lamentava Mora, que assegurava que durant aquest temps s'havia pactat amb els inquilins alguna retirada puntual de deixalles.