Les 10 frases més destacades de la compareixença de Carme Forcadell

Carme Forcadell ha anunciat aquest dijous que no presentarà candidatura per repetir en el càrrec de Presidenta del Parlament en la legislatura que arrencarà després de les eleccions del 21-D.

Aquestes són les 10 frases més destacades que resumeixen la seva compareixença:

1. "Els anuncio que no em postularé per repetir com a presidenta del Parlament".

2. "He tancat un cicle al capdavant de la institució, en una legislatura que ja es preveia curta però intensa"

3. "No sabem quines iniciatives parlamentàries hi haurà en aquesta nova legislatura, i la persona que estigui a la presidència ha de poder defensar la sobirania del Parlament".

4. "El nou moment polític requereix una nova figura, lliure sobretot de processos judicials".

5. "Malgrat les dificultats, la judicialització constant de la política per part de l´Estat, i els errors. Crec que hem fet una tasca positiva".

6. "Començo un nou camí com a diputada, amb responsabilitats diferents però amb la mateixa força i voluntat de servei públic".

7. "No hem cedit a la censura, ens hem mantingut ferms en les nostres obligacions, hem garantit el debat i el diàleg al Parlament".

8. "Orgullosa d´haver aconseguit que no ens haguem doblegat".

9. "En algun moment s´ha traspassat alguna línia vermella, però sempre en el tema polític, mai en el tema personal".

10. "Seguiré treballant per un país més just, més lliure i més digne"