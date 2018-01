Una anciana mor en l'incendi del seu pis a Vilassar de Mar

Una dona de 84 anys va morir ahir en un incendi al seu habitatge de Vilassar de Mar, segons van informar els Bombers de la Generalitat i l'Ajuntament del municipi. A l'habitatge, es va cremar totalment una de les habitacions i una part de la galeria, mentre la resta estava afectada per la temperatura i el fum, fins a l'escala comunitària.

La dona va ser trobada al menjador de l'habitatge i ara serà l'autòpsia la què determini les causes de la mort. El foc va afectar el pis de la primera planta de l'edifici, que té planta baixa i tres pisos superiors, a més de part d'un pis superior. L'arquitecte tècnic de l'Ajuntament de Vilassar de Mar es va desplaçar fins a l'edifici afectat per les flames i va descartar que hi hagi danys estructurals.