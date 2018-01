Artur Mas demana «no posar en perill» la majoria sobiranista i evitar noves eleccions

L'expresident de la Generalitat i des d'aquest dimarts expresident del PDeCAT, Artur Mas, va assegurar que «no es pot posar en perill» la majoria independentista al Parlament sorgida de les eleccions del 21 de desembre i que, per tant, cal evitar que es repeteixin els comicis. Així, va demanar ahir en una entrevista de Catalu-nya Ràdio que el Govern que sorgeixi del 21-D «no serveixi per a uns mesos, sinó per a tota una legislatura». L'expresident del PDeCAT es va mostrar partidari que la fórmula de l'acord final entre les forces independentistes serveixi per garantir una legislatura sencera.

Mas va celebrar que l'independentisme aconseguís més del 47% dels sufragis amb una participació del 81%, «que és gairebé tothom», però va advertir que aquest percentatge permet mantenir el rumb cap a la independència però no a qualsevol preu. «S'haurà de fer en els marcs establerts per l'Estat espanyol, que són una cotilla, perquè ja s'ha vist el recorregut que tenen», va lamentar, alhora que el Govern treballi en les qüestions del dia a dia, va dir.

Va negar que la societat catalana estigui trencada, sinó que està políticament dividida «com hi ha una divisió profunda al Regne Unit sobre si s'han de quedar a la Unió Europea o no», va comparar, i va dir que la millor manera per resoldre aquestes divisions és un referèndum.

Creu que a l'independentisme li convé que la presidència de Carles Puigdemont «no sigui anul·lada o desbordada des de Madrid, com ha passat en els dar-rers mesos» amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i va recordar que el candidat de JuntsxCat s'arrisca a ser detingut i empresonat si torna a Espanya. «Algú que va votar la llista de JuntsxCat perquè tornés Puigdemont realment vol que torni perquè el fiquin a la presó?», va preguntar.



Cas Palau

Preguntat per si la seva dimissió com a líder del PDeCAT té a veure amb el fet que dilluns vinent es coneixerà la sentència del conegut com cas Palau, va asseverar que es tracta d'una decisió presa «des d'abans de l'estiu» i que havia posposat perquè no coincidís amb el referèndum de l'1 d'octubre ni amb les eleccions del 21-D. «Pel referèndum de l'1-O s'hauria malinterpretat, després de l'1-O s'hauria malinterpretat i durant les eleccions s'hauria malinterpretat», va exposar.

Va insistir que ell no ha estat citat a declarar en el judici de l'espoli del Palau de la Música i va defensar l'extresorer de l'extinta CDC Daniel Osàcar davant les acusacions de presumpte finançament il·legal del partit: «El segueixo defensant i, si hi ha condemna, el seguiré defensant, perquè el conec personalment».

En un altre sentit, Mas va constatar que tots els investigats en la causa ampliada per l'1-O –com ell mateix– hauran de prendre decisions, sobretot si la seva presència a primera línia política «posa en perill el projecte comú». Tot i que no va dir que els recomani cap passa enrere, va asseverar que ell ha aplicat sempre un codi de conducta on ha prioritzat el país, després el partit i, en última instància, les seves preferències personals. Finalment, Mas, que va opinar que en el nou executiu hi podria haver persones implicades en processos judicials oberts pel procés sobiranista, no va descartar que pugui tornar a primera línia política en el futur o ser candidat en unes noves eleccions. Tot i això, va sentenciar que en tot cas seria a llarg termini, perquè dóna per fet que en breu pot quedar inhabilitat d'exercir cap càrrec públic.

Mas també va apuntar que no sap si mantenir una part del Govern a Brussel·les i una altra a Catalunya seria «legalment possible». De fet, va advertir que si el Govern espanyol considera que l'escenari de l'acord final «no convé» perquè s'ha forçat la legalitat «de manera molt gran» podria adequar les lleis per avortar-lo. Alhora, l'excap de la Generalitat també va defensar que les condicions polítiques actuals no són «normals», de manera que no es poden aplicar «codis de conducta anteriors» perquè la situació d'avui dia és «excepcional» i cal «innovar constantment» per trobar «fórmules inimaginables».



Rebuig a unes noves eleccions

Precisament, ahir el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va considerar que Carles Puigdemont ha de poder convertir-se, de nou, en president de la Generalitat. En aquest sentit, va fer una apel·lació al govern espa-nyol i a la Fiscalia General de l'Estat per tal que «facilitin» que la majoria independentista sorgida de les urnes pugui «complir els seus compromisos».

Ara bé, també va reconèixer que si no és possible que Puigdemont torni a Catalunya això no s'ha de traduir en una nova convocatòria d'eleccions. «Cal prioritzar el compromís amb els electors i els resultats del 21-D, reconeixent que no és la situació òptima però tampoc podem menystenir els resultats amb una majoria reclamant que es restauri la situació prèvia al 155», va manifestar. També va remarcar que Puigdemont «té el desig de tornar a Catalunya» però que ho ha de fer «en les condicions que reconeguin la dignitat de la institució que representa com a president».

Campuzano també va reconèixer que és «difícil i complicat» que Puigdemont pugui ser investit o telemàticament o a través de vot delegat però que «és al que ens devem».