Condemnen el diari «El País» a publicar una rectificació per un article crític sobre TV3

TV3 ha guanyat la demanda contra el diari 'El País' en relació amb l'article 'Una semana en la burbuja de TV3', segons ha informat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El jutjat de primera instància 20 de Barcelona ha estimat la demanda d'aquest ens i condemna el rotatiu madrileny a publicar la rectificació que li demanava TV3, tant en la versió en paper com en la digital, amb el mateix tractament de tipografia, mida de lletra i paginació que l'article denunciat. El diari va publicar l'article a doble pàgina i destacat a portada a l'edició del diumenge 12 de novembre, així com a la seva pàgina web. Segons la CCMA, el text contenia "com a fets" afirmacions "que no s'ajustaven a la realitat" sobre les notícies que la televisió pública va fer de la vaga general, les empreses que han canviat la seu social fora de Catalunya, les notícies d'Espanya, l''Info K', o el cas dels professors de la Seu Urgell denunciats per incitar a l'odi, entre d'altres.

La direcció de TV3 va demanar formalment a 'El País' que rectifiqués aquestes i altres afirmacions de l'article, que era presentat com una anàlisi a fons de la programació de la televisió pública i especialment dels seus informatius. Segons la CCMA, no es va obtenir cap resposta per part del diari.

La sentència del Jutjat de Primera Instància 20 de Barcelona, que també imposa les costes del procediment a 'El País', estima substancialment la demanda i condemna el diari i el seu director a publicar a les versions digital i en paper –a la secció 'Espanya' i "amb la rellevància similar exigida per la llei"- el text rectificatiu sol·licitat per la CCMA "amb el mateix tipus i mida de lletra i paginació a l'utilitzat en la informació que motiva la demanda".