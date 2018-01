Envien a presó un monitor d'arts marcials de Salt per abusos sexuals a menors

El jutge va enviar ahir a la presó un monitor d'un gimnàs de Salt acusat d'abusar sexualment d'almenys sis menors d'edat, el qual van detenir dilluns. Segons va avançar el Diari de Girona –del mateix grup editor que Regió7–, els tocaments s'haurien produït mentre les alumnes del centre feien estiraments. Aleshores, l'home hauria apartat les nenes de la resta de persones de la sala per fer els tocaments. La policia ha confirmat que va rebre una primera denúncia fa unes setmanes i que estan sortint nous casos. Hi hauria vuit víctimes, tot i que dimarts alguna encara no havia interposat la denúncia, segons va explicar la mare d'una de les víctimes. Tampoc es descarta que hi pugui haver més víctimes.

La policia també va escorcollar dilluns el centre per buscar objectes amb els quals presumptament hauria perpetrat els delictes. Se l'acusa d'abusar sexualment de menors.

El cas s'hauria destapat quan una de les presumptes víctimes hauria explicat als seus pares que no volia anar al gimnàs perquè una persona havia abusat d'ella. Segons els pares, el monitor hauria fet servir d'excusa que feia massatges a les víctimes per fer-los tocaments. Els pares van posar la situació en coneixement d'altres possibles afectats i, segons van detallar, han sortit nous casos que fins ara els menors no havien explicat. Els pares es van reunir dimarts amb el responsables del gimnàs (que no és l'arrestat) per abordar el cas i informar tots els pares del que havia passat.