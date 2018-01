La fiscal: «Som davant un veritable depredador sexual»

La fiscal del cas del violador en sèrie que actuava a l'Eixample barceloní i que està acusat de cinc agressions sexuals els anys 2004, 2015 i 2016 va assegurar ahir al judici que és un «veritable depredador sexual» i que només la seva condemna i la seva entrada a la presó evitarà que pugui seguir violant.

En el seu informe final presentat a la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona en l'última sessió del judici, la fiscal va mantenir la seva petició de pena de 90 anys per a l'acusat Francisco Javier C.M.: 15 anys per cadascuna de les agressions sexuals i 15 més per tres robatoris amb intimidació i una temptativa, a més de 40 anys de llibertat vigilada.