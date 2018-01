Carme Forcadell no repetirà com a presidenta del Parlament

Carme Forcadell anunciarà a les 12 hores que no repetirà com a presidenta del Parlament, segons ha pogut saber l'ACN. Forcadell havia pres aquesta decisió des de fa temps però no l'ha comunicat fins ara per fer balanç del seu mandat i per no entorpir les negociacions. Considera que ha tancat un cicle en una legislatura molt intensa i recorda que quan va acceptar el càrrec sabia que no seria per un període excessivament llarg. En aquests dos últims anys, Forcadell ha declarat davant la justícia diverses vegades per permetre el debat i votació de diverses resolucions relacionades amb el procés i el Suprem manté una causa oberta contra ella. De fet, va passar un dia a la presó i en va sortir en llibertat sota fiança. Tot i la seva decisió, Forcadell seguirà treballant com a diputada per representar la majoria dels catalans que es va expressar a les eleccions del 21-J.