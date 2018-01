Carme Forcadell no repetirà com a presidenta del Parlament

L'encara presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha comparegut aquest dijous al migdia per confirmar que, tal i com havia avançat l'ACN, no presentarà candidatura per repetir en el càrrec en la legislatura que arrencarà ara després del 21-D. Forcadell, però, ha avisat que "no deixa la política" perquè seguirà com a diputada d'Esquerra a la cambra i pensa continuar "treballant per un país més just i més lliure".

En el seu balanç, la republicana ha reivindicat el seu paper i el de la majoria sobiranista de la Mesa en "no haver cedit a la censura" i haver permès "que al Parlament es pugui parlar sempre de tot". Així, ha dit que marxa de la presidència "orgullosa de la feina feta" malgrat "les dificultats, els errors i la constant judicialització de la política" per part de l'Estat espanyol.

De la mateixa manera, ha lamentat que durant el seu mandat s'hagin "traspassat algunes línies vermelles" en el debat polític, i de cara al futur president del Parlament, ha considerat que hauria de ser algú "lliure de processos judicials" com el que ella té engegat pel procés sobiranista.

"Els anuncio que no em postularé per repetir com a presidenta del Parlament. He tancat un cicle al capdavant de la institució, en una legislatura que ja es preveia curta però intensa". Amb aquestes paraules, Forcadell ha confirmat que deixa el càrrec al capdavant de la Mesa de la cambra, a pocs dies de constituir-se el nou Parlament i d´escollir-ne el seu president. A la seva explicació, la fins ara presidenta ha comentat que plega del càrrec "orgullosa de la feina feta", malgrat "les dificultats, la judicialització constant de la política per part de l´Estat, i els errors. "Crec que hem fet una tasca positiva", ha afegit.

És aquesta "judicialització" i la "incapacitat per al diàleg" que atribueix al govern espanyol les que, segons Forcadell, han fet que "el principal repte en la legislatura hagi estat garantir la sobirania del Parlament, que no hi hagués lloc per la censura". "I fins a l´aplicació de l´article 155 i la dissolució de la cambra, crec que ho hem aconseguit.

Personalment, sempre he actuat amb la voluntat de defensar la iniciativa i els drets dels diputats. Estic segura d´haver obrat amb la responsabilitat pròpia del meu càrrec, i amb la idea que al Parlament es pot debatre tot. Abans d´acceptar la censura per por a represàlies, hagués dimitit", ha sentenciat.

En aquest mateix sentit s´ha mostrat "orgullosa" d´haver aconseguit que "no ens haguem doblegat". "No hem cedit a la censura, ens hem mantingut ferms en les nostres obligacions, hem garantit el debat i el diàleg al Parlament", ha afegit satisfeta. I és que Forcadell ha insistit que "en un Parlament s´ha de poder parlar de tot". "El dia que obrim la porta a la censura, ja no la podrem tancar, per això el que estigui al capdavant de la Mesa ha de permetre que tots els debats del carrer entrin a la cambra", ha dit.

De cara a qui ocupi el seu lloc a la Mesa del Parlament en la legislatura que ara arrencarà, Forcadell ha considerat que "el nou moment polític requereix una nova figura, lliure sobretot de processos judicials", referint-se especialment als que són semblants al que ella té obert arran del procés sobiranista. "No sabem quines iniciatives parlamentàries hi haurà en aquesta nova legislatura, i la persona que estigui a la presidència ha de poder defensar la sobirania del Parlament i s´ha de parlar de tot amb respecte als drets humans. I per a fer-ho, entenc que ha de ser una persona que no tingui processos judicials, perquè facilita les coses", ha conclòs.

En el seu balanç de legislatura, Forcadell ha agraït a tots els diputats la feina feta "en benefici del país", i ha tingut paraules especialment amables per als membres de la Mesa que, com ella, tenen un judici pendent per la seva actuació a la cambra. En aquest sentit, també ha lamentat que al Parlament "en algun moment s´ha traspassat alguna línia vermella, però sempre en el tema polític, mai en el tema personal". "I ha de seguir sent així", ha demanat.

Carme Forcadell deixa així la presidència, però "no la política". "Començ un nou camí com a diputada, amb responsabilitats diferents però amb la mateixa força i voluntat de servei públic", ha dit, avisant que seguirà al grup parlamentari d´Esquerra. A nivell personal, a més, ha dit que "ha estat un honor presidir el Parlament del país", i ha avançat que seguirà "treballant per un país més just, més lliure i més digne".