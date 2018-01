DIRECTE | Forn, Sànchez i Cuixart tornen a declarar al Suprem

Nova oportunitat per abandonar la presó per a Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A petició de les seves defenses, el magistrat Pablo Llarena els ha citat aquest dijous 11 de gener per declarar sobre el fons de la causa oberta al Suprem per rebel·lió, sedició i malversació. A diferència de la vista de la setmana passada d'Oriol Junqueras, tots tres declaren davant del jutge instructor i no davant la sala d'apel·lacions per resoldre un recurs. Previsiblement, les defenses de tots tres demanaran el seu alliberament. Aquest tràmit es pot fer durant la vista però també l'endemà.



Llarena ja va tombar la sortida de la presó de tots ells el passat 4 de desembre, quan va deixar en llibertat la resta de consellers empresonats sota fiança de 100.000 euros. En canvi, en el seu cas considerava que existia risc de reiteració delictiva i que, si sortien, es podien "reproduir actes amb greus, immediates i irreparables conseqüències per a la comunitat". Un dels elements que valorarà la fiscalia és si acaten clarament la Constitució i renuncien explícitament a la via unilateral. Forn està a la presó des del 2 de novembre i els 'Jordis' des del 16 d'octubre.





Tardà, a les portes del Suprem: "Tant de bo m'equivoqui però sóc pessimista, volen tenir presos ostatges polítics"

Pascal demana que es faci justícia i que imperi el sentit comú per alliberar Forn i els 'Jordis'

Cuixart aportarà vídeos al Suprem per demostrar que va fer crides a la calma el 20 de setembre

Jordi Sànchez, el primer en declarar

Suport a les portes del Suprem

Sànchez, Cuixart i Forn arriben als calabossos de l'Audiència

El número dos d' ERC al Congrés, Joan Tardà, s'ha mostrat pessimista davant la possibilitat que el conseller destituït Joaquim Forn ; el número dos de JxCat Jordi Sànchez ; i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart , siguin alliberats després de declarar davant del jutge del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena . A les portes del TS, aquest dijous al matí, Tardà ha sentenciat que tot i que li agradaria equivocar-se, no sap "per quina raó" excarcerarien ara els tres dirigents si la setmana passada el mateix tribunal va decidir mantenir el líder d'ERC, Oriol Junqueras , a la presó. "Han demostrat que a la figura del pres polític li afegien la figura del pres ostatge polític", ha lamentat Tardà. D'altra banda, i sobre les negociacions entre les forces independentistes, el dirigent republicà s'ha mostrat convençut que hi haurà acord per formar Govern perquè, si no, es trairia la victòria del 21-D.Tardà també ha constatat que l'Estat vol tenir "ostatges" per espantar, atemorir i condicionar l'actitud de la societat catalana, tot i que ha asseverat que l'independentisme no deixarà d'aspirar a anhelar la independència . "Al final sempre caldrà negociar, raó per la qual sempre ens hem preguntat com és d'absurd que ens facin patir", ha subratllat el diputat d'Esquerra. Pel que fa a les negociacions, Tardà ha insistit que l'independentisme té el "bé superior" a preservar de la victòria de les urnes, i ha qualificat de "ridícul" i "impresentable" que no hi hagués acord per formar un executiu sobiranista. "Paraula d'ERC que hi haurà Govern", ha conclòs.La coordinadora general del PDeCAT , Marta Pascal, ha demanat que es faci justícia i que imperi el sentit comú per alliberar el conseller d'Interior destituït i diputat electe per JxCat, Joaquim Forn ; el número dos de la candidatura, Jordi Sànchez; i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. A les portes del Tribunal Suprem -durant les declaracions dels tres dirigents previstes per aquest dijous davant del jutge Pablo Llarena-, Pascal ha afegit en un contacte amb la premsa que espera que tant Forn com els 'Jordis' puguin assistir la setmana que ve al ple que ha de constituir el Parlament i la Mesa. A més, la dirigent nacionalista ha qualificat d'"estrany" i "injust" que hi hagi "presos polítics" en ple segle XXI, i ha sentenciat que és un "sense sentit absolut" que tant Forn com Cuixart i Sànchez estiguin empresonats. A la vegada, Pascal ha recordat que juristes de "reconegut prestigi" del sistema judicial espanyol diuen que no hi ha causa ni delictes pels que se'ls imputa.El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aportarà vídeos en la seva declaració davant del jutge del Suprem Pablo Llarena per demostrar que durant la concentració del 20 de setembre davant del Departament d'Economia va fer crides a la calma i va demanar aïllar comportaments violents, i que es dissolgués la concentració, segons ha explicat el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri. En la seva declaració, Cuixart farà una aposta pel diàleg, la pau i la via negociada i bilateral, en la línia del que va afirmar la setmana passada Oriol Junqueras davant la sala d'apel·lacions del Suprem, segons fonts d'Òmnium. La defensa de Cuixart no té previst presentar un escrit per demanar la seva llibertat fins la setmana que ve. El líder d'Òmnium és l'únic dels tres empresonats que declaren aquest dijous que no és diputat electe. Per tant, la defensa no té la urgència del 17 de gener, dia de la Constitució del Parlament, i vol argumentar bé l'escrit en base a la compareixença.Jordi Sànchez ha obert aquest dijous les declaracions previstes per aquest dijous davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Posteriorment, serà el torn de Jordi Cuixart i de Joaquim Forn , tot i que de moment no ha transcendit en quin ordre. Tots tres han estat traslladats per la Guàrdia Civil des de les presons d'Estremera (Forn) i Soto del Real (Sànchez i Cuixart) als calabossos de l'Audiència Nacional, des d'on van sent traslladats al Suprem d'un en un. Forn, Sànchez i Cuixart han demanat declarar davant Llarena sobre el fons de la causa i, previsiblement, les seves defenses en demanaran l'alliberament, tràmit que es pot fer durant la vista però també l'endemà. Els 'Jordis' estan a la presó des del 16 d'octubre i Forn des del 2 de novembre.A les declaracions hi són presents, per part de la Fiscalia, Fidel Cadena i Javier Moreno, mentre que els advocats dels tres investigats són Jordi Pina, que representa Jordi Sànchez, Marina Roig, que defensa Jordi Cuixart, i Daniel Pérez-Esque, que és l'advocat defensor de Joaquim Forn.En el cas de Sànchez i Cuixart, l'Audiència Nacional ja havia tombat el passat 3 de novembre els recursos presentats pels seus advocats. Dies més tard, la causa va passar a mans del Suprem.En la interlocutòria del 4 de desembre, Llarena considerava que el "perill" de reiteració no desapareixia amb una "afirmació formal de la seva estratègia d'actuació" i recollia que calia constatar que la possibilitat de nous atacs havia "desaparegut efectivament o que paulatinament es vagi confirmant que el canvi de voluntat és veritable i real".En aquesta ocasió, Forn, Sànchez i Cuixart declararan sobre el fons de la causa i, per tant, no es tracta només d'argumentar a l'entorn de la mesura cautelar de presó preventiva.En aquell moment, el jutge també expressava que el risc de reiteració delictiva anava "expressament unit" a les responsabilitats públiques dels investigats. Llavors encara no s'havien celebrat les eleccions i ara Sànchez i Forn tornen a declarar davant de Llarena com a diputats electes al Parlament per Junts per Catalunya . Cuixart, en canvi, no formava part de cap candidatura del 21-D.A les portes del Suprem ja s'han començat a veure alguns dirigents polítiques que s'hi han desplaçat per donar suport als tres empresonats. Al llarg d'aquest dijous, està previst que per part del PDeCAT hi hagi la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i diputats al Congrés com Carles Campuzano, Jordi Xuclà o Ferran Bel, i senadors, entre ells Josep Lluís Cleries. Per part d' ERC , està prevista la presència dels diputats a Madrid Joan Tardà, Ester Capella o Teresa Jordà, i també representants del Senat. Jordi Cuixart ja han arribat als calabossos de l'Audiència Nacional, des d'on seran traslladats un a un al Tribunal Suprem perquè declarin davant del jutge instructor de la causa, Pablo Llarena . Tots tres han estat traslladats des de les presons d'Estremera (Forn) i Soto del Real (Sàchez i Cuixart) per la Guàrdia Civil . El conseller destituït ha estat el primer en arribar quan faltaven pocs per a les 9h, mentre que l'expresident de l'ANC i el president d'Òmnium Cultural ho han fet a les 9.20h hores. Tots tres han demanat declarar davant de Llarena sobre el fons de la causa. Previsiblement, les defenses de tots tres demanaran el seu alliberament, tràmit que es pot fer durant la vista però també l'endemà. Forn està a la presó des del 2 de novembre i els 'Jordis' des del 16 d'octubre.Llarena ja va tombar la sortida de la presó de tots ells el passat 4 de desembre, quan va deixar en llibertat la resta de consellers empresonats sota fiança de 100.000 euros. En el seu cas, però, considerava que existia risc de reiteració delictiva i, per tant, si sortien es podien "reproduir actes amb greus, immediates i irreparables conseqüències per a la comunitat". Un dels elements que valorarà la fiscalia és si acaten clarament la Constitució i renuncien explícitament a la via unilateral.En base a l'article 400 de la Llei d'enjudicialment criminal, les seves defenses han demanat que els investigats declarin sobre el fons de la qüestió, ja que poden fer-ho tantes vegades com vulguin. Dos d'ells, a més, Forn i Sànchez, declararan amb la condició de diputats electes del Parlament, ja que formaven part de les llistes de Junts per Catalunya JxCat ). És la primera vegada que tots tres declaren al Suprem sobre el fons de la causa, ja que la vista anterior va ser per revisar la mesura cautelar de presó.