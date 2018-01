Forn, Sànchez i Cuixart arriben als calabossos de l'Audiència Nacional abans de declarar al Suprem

Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja han arribat als calabossos de l'Audiència Nacional, des d'on seran traslladats un a un al Tribunal Suprem perquè declarin davant del jutge instructor de la causa, Pablo Llarena. Tots tres han estat traslladats des de les presons d'Estremera (Forn) i Soto del Real (Sàchez i Cuixart) per la Guàrdia Civil. El conseller destituït ha estat el primer en arribar quan faltaven pocs per a les 9h, mentre que l'expresident de l'ANC i el president d'Òmnium Cultural ho han fet a les 9.20h hores. Tots tres han demanat declarar davant de Llarena sobre el fons de la causa. Previsiblement, les defenses de tots tres demanaran el seu alliberament, tràmit que es pot fer durant la vista però també l'endemà. Forn està a la presó des del 2 de novembre i els 'Jordis' des del 16 d'octubre.

Llarena ja va tombar la sortida de la presó de tots ells el passat 4 de desembre, quan va deixar en llibertat la resta de consellers empresonats sota fiança de 100.000 euros. En el seu cas, però, considerava que existia risc de reiteració delictiva i, per tant, si sortien es podien "reproduir actes amb greus, immediates i irreparables conseqüències per a la comunitat". Un dels elements que valorarà la fiscalia és si acaten clarament la Constitució i renuncien explícitament a la via unilateral.

En base a l'article 400 de la Llei d'enjudicialment criminal, les seves defenses han demanat que els investigats declarin sobre el fons de la qüestió, ja que poden fer-ho tantes vegades com vulguin. Dos d'ells, a més, Forn i Sànchez, declararan amb la condició de diputats electes del Parlament, ja que formaven part de les llistes de Junts per Catalunya (JxCat). És la primera vegada que tots tres declaren al Suprem sobre el fons de la causa, ja que la vista anterior va ser per revisar la mesura cautelar de presó.

A les portes del Suprem ja s'han començat a veure alguns dirigents polítiques que s'hi han desplaçat per donar suport als tres empresonats. Al llarg d'aquest dijous, està previst que per part del PDeCAT hi hagi la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i diputats al Congrés com Carles Campuzano, Jordi Xuclà o Ferran Bel, i senadors, entre ells Josep Lluís Cleries. Per part d'ERC, està prevista la presència dels diputats a Madrid Joan Tardà, Ester Capella o Teresa Jordà, i també representants del Senat.