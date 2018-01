El jutge constata que la dona d'El Chicle va intentar «desviar» la investigació

El jutge que instrueix la causa per la desaparició i mort de la jove Diana Quer veu en el comportament de la dona d'El Chicle indicis com «encobridora» del crim, en constatar que Rosario R. va contactar «ella mateixa» amb agents de la Guàrdia Civil per «desviar les investigacions dirigides cap al seu marit», tot i que «tenia sospites de la seva possible participació en el delicte». Així ho recull la resolució redactada per Félix Isaac Alonso per arxivar la investigació que fins aquest dimarts pesava sobre la dona d'El Chicle i al qual ha tingut accés Europa Press. Amb tot, recorda que aquest paper d'«encobridora» està exempt de responsabilitat per tractar-se del seu cònjuge.

Per la seva banda, els pares de Diana Quer, personats com a acusació particular en la instrucció per la desaparició i mort de la jove, estudien la possibilitat de recórrer la resolició del jutge Félix Isaac Alonso, per la qual es sobreseuen les actuacions sobre la dona de l'autor confés de la mort.