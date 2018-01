Neus Lloveras decidirà avui si es manté a la presidència de l'AMI

La presidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, no encapçalarà la llista del PDeCAT a les eleccions municipals del 2019 a la capital del Gar-raf. També descarta acceptar l'acta de diputada de Junts per Catalunya (JxCat) que li correspondria si Jordi Sánchez, Clara Ponsatí i Joaquim Forn renunciessin als seus escons i el partit fes córrer la llista. En relació amb l'AMI, va explicar que serà a partir de l'executiva de l'entitat prevista per a avui quan decidirà el seu futur. Lloveras ha pres aquestes decisions «per coherència» amb si mateixa i la seva vocació de fer política municipal i ha insistit que vol centrar-se a acabar el mandat i facilitar un bon relleu. Alhora, Lloveras va advertir que no té «por» de les conseqüències judicials vinculades a la seva implicació en el procés sobiranista.