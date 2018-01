El retrat robot del violador de Llavaneres assenyala un home moreno, d'uns 35 anys i cabell arrissat

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals dels municipis de l'entorn de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) busquen un home jove, d'entre 30 i 35 anys; no massa alt, al voltant d'1,65m; llavis gruixuts; pell morena, i cabell negre, curt i arrissat com a presumpte violador de l'estació. Segons el retrat robot que els investigadors han fet del sospitós, i al qual ha tingut accés l'ACN, l'home vestia xandall fosc i una dessuadora amb caputxa el dia de l'agressió. Segons la descripció que fan els investigadors podria ser una persona d'origen estranger "possiblement marroquí". Quan se'l pugui detenir, l'Ajuntament de Mataró, d'on era veïna la víctima, es personarà com a acusació, segons ha informat l'alcalde de la ciutat, David Bote. D'altra banda, a la tarda s'ha convocat una concentració de rebuig davant el consistori.

La fitxa del sospitós de la violació a l'estació de tren de Llavaneres apunta a un home jove, de complexió normal i que, pels seus trets físics, podria semblar d'origen àrab, segons indiquen els propis investigadors. La imatge, a la que ha tingut accés l'ACN, fa dies que s'ha difós a totes les comissaries de la zona perquè les patrulles la tinguin en compte a l'hora de poder identificar possibles sospitós que s'ajustin al perfil.

Aquest dijous es compleixen dues setmanes dels fets del passat 28 de desembre però a hores d'ara no s'ha produït encara cap detenció. Des de que van transcendir el fet, aquest dilluns, s'han anat succeït les mostres de suport a la víctima i de rebuig a la violència masclista. Dimarts ja es va fer una concentració a Llavaneres, on van passar els fets, i aquest dijous es repetirà a Mataró, d'on era veïna la víctima.

En aquest sentit, l'alcalde de Mataró, David Bote, ha volgut expressar el "màxim suport" a la víctima i el seu entorn i ha anunciat que un cop s'obri la causa contra el violador, l'Ajuntament de Mataró es personarà com a acusació. Bote ha demanat confiança cap als investigadors. La policia, assegura té un "molt bon equip" i demana paciència perquè puguin fer la feina i l'home acabi "pagant pel que ha fet".