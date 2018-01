Podem avisa que la reforma de la Constitució és impossible mentre governi el PP

La portaveu d'Units Podem, Irene Montero, va advertir ahir el PSOE que mentre el PP i Mariano Rajoy governin, serà «impossible» abordar qualsevol reforma de la Constitució. Montero va respondre així en ser preguntada per les compareixences dels pares de la Carta Magna del 1978, que dimecres van refredar una possible reforma de la Constitució davant la falta del consens necessari.

La diputada va indicar que està al dia de les reflexions dels tres ponents constitucionals malgrat que el seu grup no té previst participar en aquesta comissió mentre segueixi sent un «monòleg» dels tres partits que van decidir posar Rajoy de president d'Espanya i recentment de Catalunya. Després de qüestionar que un dels ponents (Miquel Roca) fos advocat de la infanta Cristina, Montero va començar qüestionant l'«intercanvi de cromos» que hi va haver entre el PSOE i el PP per posar en marxa la comissió, segons el qual els populars acceptaven la seva creació i l'obertura d'una comissió posterior per a una possible reforma de la Constitució a canvi de l'«inexplicable» suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155.