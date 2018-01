Catalunya bat el rècord en donacions i trasplantaments

Al llarg del 2017, els hospitals catalans van fer fins a 1.106 trasplantaments d'òrgans, xifra rècord que supera les operacions que es van fer el 2016, que ja havien traspassat la barrera del miler. A més, es registra rècord en nombre de donants, fins als 333, cosa que suposa arribar a la xifra de 44,1 donants per milió d'habitants, amb un increment del 5,7%. Aquest augment de donants es dóna gràcies a l'increment de les donacions de mort a cor parat, controlat o no controlat, que va suposar 1 de cada 3 trasplantaments. Des de l'Organització Catalana de Trasplantaments es valoren molt positivament les xifres obtingudes aquest darrer any, i també el fet que en 4 anys les negatives s'hagin reduït fins a l 13%, 9 punts menys que fa deu anys.