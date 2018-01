Farage proposa fer un segon referèndum sobre el Brexit per tancar el debat

Nigel Farage, un dels principals promotors del Brexit al Regne Unit, va dir ahir que no veuria de mal ull la celebració d'un segon referèndum sobre la permanència a la Unió Europea. Ho argumenta dient que serviria perquè tornés a guanyar l'opció del divorci i es tanqués el debat.

«Potser, només potser, estic arribant al punt de pensar que hauríem de tenir un segon referèndum (...) sobre la pertinença a la UE», va declarar Farage en un programa a la cadena Channel Five. «Crec que si tinguéssim un segon referèndum sobre la pertinença a la UE posaríem fi a l'assumpte durant una generació», va opinar l'antic líder del Partit per la Independència del Regne Unit (UKIP).

En la seva opinió, «el percentatge que votaria a favor de sortir la propera vegada seria molt més gran que el de l'última». Farage va ser una figura clau tant en la decisió de celebrar un referèndum el 2016 com en el seu resultat: el 52 per cent a favor del Brexit i el 48 per cent en contra.