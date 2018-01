L'autòpsia determina que Diana Quer va morir estrangulada

El primer avanç de l'autòpsia de la jove madrilenya Diana Quer «no acredita però tampoc descarta» la «possible agressió sexual». Així ho van manifestar fonts pròximes a la família de Diana Quer, que van recordar que «l'informe antropològic forense, lliurat dimecres, té caràcter preliminar».

Al respecte, les mateixes fonts han ratificat que en l'informe «es confirma que la causa de la mort» de Diana Quer «va ser l'estrangulació». Amb tot, van destacar que els experts forenses emetran un «informe únic i definitiu» quan «es disposi de tots els resultats».

Fonts pròximes a la investigació han assenyalat a Europa Press que l'autòpsia efectuada al cadàver de Diana Quer ha confirmat que va morir asfixiada per estrangulació, encara que els experts forenses encara no han pogut especificar si es va produir agressió sexual, ja que estan en espera dels resultats d'anàlisi complementaris. Amb aquest informe preliminar, que ha estat posat a disposició de les parts per part del Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira, es rebat la versió d'atropellament de José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle.

Abuín està en presó provisional després d'haver confessat ser l'autor de la mort de la jove que va desaparèixer el 22 d'agost al municipi corunyès de Pobra do Caramiñal. Els investigadors de la Unitat Central Operativa (UCO) i de la Policia Judicial de la Comandància de la Corunya van trobar en el pou de la nau de Rostits on va aparèixer el cos de Diana Quer una brida i la bossa de la jove.

Els forenses intenten determinar ara si El Chicle va asfixiar la jove amb les seves mans o si es va ajudar d'algun altre objecte, com brides que es van trobar, de manera que els forenses continuen amb les anàlisis. A més, les proves practicades fins al moment a les restes mortals no han pogut precisar el moment exacte de la mort, per confirmar si va ser en el trajecte cap a la nau de Rianxo o en aquestes instal·lacions. Ahir, la policia buscava objectes que El Chicle hauria pogut usar en aquesta nau.