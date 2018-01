L'Estat alerta en un informe que la investidura ha de ser de forma presencial

Un informe dels serveis jurídics de l'Estat remarca que la investidura és un acte de caràcter «indelegable» i ha de realitzar-se de forma «presencial».

Avisa que una investidura telemàtica plantejaria «un primer problema al moment de la presa de possessió del càrrec» i més endavant la «dificultat» de presidir reunions de govern o la firma d'acords i disposicions generals. L'Executiu fa dies que estudia tots els escenaris davant la pretensió que va fer des de Brussel·les Carles Puigdemont, des del mes de desembre , de ser investit telemàticament o via Skype. En l'informe l'Executiu fa al·lusió a diferents normatives i fins i tot a una sentència del Tribunal Constitucional per concloure que el mateix sistema parlamentari «exigeix un debat presencial en el qual el mateix candidat té el deure d'assistir-hi físicament».

En primer lloc al·ludeix al reglament del Parlament, que assenyala que el candidat presenta el seu programa de Govern i sol·licita la confiança del ple, per la qual cosa «no preveu la possibilitat d'una presentació no presencial i no és possible pel caràcter personal de l'acte de presentació». Així, destaca que el reglament va ser aprovat el 2005, quan ja existia «tècnicament» la possibilitat d'una presentació no presencial. «L'absència de regulació sembla indicar de fet que la Cambra no preveia aquesta possibilitat, i això perquè el mateix sistema parlamentari exigeix un debat presencial, al qual el candidat té el deure d'assistir-hi físicament», sosté.



Els lletrats: «Ha de ser presencial»

Una investidura del candidat de JxCat per delegació o a distància és una possibilitat molt poc viable, segons el criteri general dels lletrats del Parlament. Segons va avançar La Vanguardia i va confirmar l'ACN, dimecres els lletrats de la cambra van fer una primera reunió al respecte.

Tot i que ahir encara no havien fixat una posició concreta tancada ni per escrit, a la trobada va quedar clar que el criteri general dels serveis jurídics del Parlament és inclinar-se per exigir una sessió d'investidura amb la presència física. Els grups de PSC i de Cs al Parlament demanaran informes als lletrats de la Cambra sobre la polèmica suscitada perquè JuntsxCat vol investir president Carles Puigdemont malgrat residir a Bèlgica.

Són els dos primers grups que han anunciat que ho demanaran: el PP va apuntar al principi de setmana que podia fer-ho.