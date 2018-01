El més llegit de la setmana

La mort de Khaled Khatib, promotor del Banc de Sang i Teixits a la Catalunya Central durant onze anys, ha estat la notícia més llegida de la setmana al web de Regió7.cat. Entre elles també hi ha la nova inversió de Manresa per a l'entorn de la Fàbrica Nova, el tornado que va arrasar Cardona i Navès o l'accident de Nani Roma al Dakar.

Tot seguit us presentem les 9 publicacions amb més lectures d'aquests últims 7 dies.





Khaled Khatib, promotor del Banc de Sang i Teixits a la Catalunya Central durant onze anys, va morir diumenge d'un atac de cor als 58 anys. Nascut al Líban i establert a Catalunya, residia a Manresa des de fa més de 30 anys, on deixa esposa i un fill, el Marc, que, com ell, ha estudiat infermeria





L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d´Urbanisme, Marc Aloy, van presentar aquest dimarts la que serà la segona inversió més important del present mandat municipal: 3,5 milions que permetran perllongar la reforma de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara. La primera és la inversió actualment en marxa de 3,6 milions corresponents a l´entorn de la plaça Sant Ignasi i la Baixada dels Drets.





"Ja som grandets". Aquesta va ser la resposta dels serveis d'emergència del 112 als joves que van quedar atrapats la nit passada a L'Angliru, Astúries, després d'accedir amb un vehicle tot terreny a una zona muntanyosa de matinada sense equipament adequat. El grup de set nois d'uns vint anys va quedar atrapat al seu cotxe a l'altura de la Cueña de las Cabras, per l'abundant neu que tapava el pas.



Quatre persones van resultar ferides dijous al matí a causa d'un xoc frontal entre dos cotxes a l'eix del Cardener (C-55), a Súria, que va obligar a tallar la calçada durant més de dues hores.





El DJ Paco Pil, creador d´himnes del dance espanyol dels 90 com Viva la Fiesta, Johny Techno Ska i Dimensión Divertida, va proferir comentaris sexistes des de l´escenari de la Sala Stroika en la que era l´actuació estrella de la Nit de Reis.





El pilot català Nani Roma i el seu copilot anoienc Àlex Haro van patir un espectacular accident en la tercera etapa del Rally Dakar. El de Folgueroles va bolcar el seu Mini a 500 metres de l'arribada.





Ensurt majúscul aquest dijous a la tarda a l'església de Monistrol de Montserrat, on un incendi ha cremat una porta del vestíbul d'entrada i una part del sostre. La portalada del carrer ha quedat afectada molt lleument. Un vigilant municipal i un voluntari d'una ADF, que han estat els primers a combatre les flames, han estat atesos per una inhalació lleu de fum.





La fúria del vent es va deixar sentir com mai a la Catalunya Central. Un tornado va provocar importants destrosses a Cardona i Navès. Teulades de cases de pagès arrencades, coberts de granges volant i caient, bigues de formigó desplaçades per la força del vent, era el paisatge dantesc que va deixar el tornado en un recorregut que va començar al barri de la Coromina de Cardona i va acabar al municipi de Navès. No hi va haver ferits, però els danys materials eren molt importants i ahir encara s'havien de quantificar.





La cavalcada de Reis de Manresa és entre les desfilades del dia 5 de gener celebrades a Catalunya en les quals, a parer de l'eurodiputat independent liberal Enrique Calvet, es va adoctrinar als infants, segons ha traslladat ell mateix a la Comissió Europea (CE) a través d'una pregunta parlamentària. L'escrit també apunta a les cavalcades de Vic i Lleida.