Polèmica a Terrassa pel cartell de l'edició del Carnestoltes

El cartell guanyador del Carnestoltes de Terrassa 2018 ha encès els ànims a la ciutat. Diverses entitats feministes, algunes formacions polítiques i també l'equip de govern municipal, han considerat que la imatge té connotacions partidistes i "banalitza l'ús de la violència envers les dones". Per això han demanat als responsables d'aqueta festa, La Confraria Mascarada, que retirin el cartell.

Es tracta d'una obra de l'artista Xavi Suàrez que es titula 155 ombres i fa referència a l'actual context polític. En ella hi apareix una dona que es revela a través de diversos gestos davant l'opressió de tres mans que la tenen agafada i que juguen a pedra paper i tisora. Alhora hi apareixen els colors blau, vermell i taronja, en una presumpta al·lusió al PP, el PSC i C's.

La formació Arran ha considerat que el cartell "promou la violència masclista contra les dones" i ha apuntat que "imatges com aquestes legitimen violacions i altres formes de violència contra les dones". Per aquest motiu, exigeix a l'Ajuntament que prengui les mesures pertinents.

Per la seva banda, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha expressat el seu desacord a través de les xarxes socials i ha reclamat la retirada d'un cartell que des del seu punt de vista fa "publicitat il·lícita, banalitzant les violències sexuals i objectualitza el cos de les dones".

El president del PP de Terrassa, Gabriel Turmo, ha demanat explicacions a l'alcalde Alfredo Vega també a través de les xarxes: "Què en pensa l'alcalde que amb els diners de tota la ciutadania es promoguin cartells partidistes, i a més de mal gust?", s'ha preguntat.

El PSUC-viu de Terrassa i la JSUC - Joventut Comunista ha emès un comunicat en què valora que "el cartell és contrari als drets de les dones ja que frivolitza i banalitza l'abús sexual. Si la intencionalitat era una altra, el cartell realment genera confusió i mostra abús normalitzat", indica.



El govern municipal també el critica

En un comunicat l'equip de govern ha recordat que el cartell escollit és el guanyador d'una votació pública impulsada La Confraria Mascarada, que és l'entitat que organitza aquesta festa a la ciutat.

Amb tot, ha considerat que "banalitza la violència sexual i objectualitza el cos de les dones". Per aquesta raó reclama a l'entitat que consideri la retirada del cartell. "Tot i que el Carnestoltes és un període transgressor per naturalesa, en aquest cas creiem que el missatge que dona el cartell és clarament contraposat a l'objectiu d'una societat igualitària cap a la qual tots i totes volem avançar, i projecta una imatge que no encaixa amb la ciutat feminista que som", ha afirmat el tinent d'alcalde de Cultura Amadeu Aguado.

"Pel que fa a la lectura política que es pugui desprendre del cartell, defensem com hem fet sempre la llibertat d'expressió de l'organització i dels artistes que hi col·laboren", ha afegit.