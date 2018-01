Presó per a un professor d'una escola de Gràcia per abusos sexuals a alumnes

Un professor d'informàtica de l'escola Vedruna del barri de Gràcia de Barcelona ha ingressat a la presó per suposats abusos sexuals a menors i elaboració de pornografia infantil. Ho va avançar Catalunya Ràdio i els Mossos d'Esquadra en van confirmar la detenció. L'home ja va ser arrestat el 2015 arran de dues denúncies per tocaments a menors d'un agrupament escolta del Guinardó, i l'escola no el va apartar, segons Catalunya Ràdio. Després de trobar-li centenars d'imatges de menors escoltes i del centre despullats, ara ha estat empresonat i suspès de la seva feina.

Fa tres anys, els Mossos el van detenir i li van intervenir nombrós material informàtic de l'ordinador, telèfon mòbil i diversos CD. L'home va quedar en llibertat sense mesures cautelars i ho va comunicar a la direcció de l'escola, que el va mantenir en el càrrec. El coordinador de l'equip de gestió de la Fundació Vedruna, Josep Closa, va explicar que es va activar el protocol d'abusos, però no el va acomiadar perquè les denúncies eren de fora del centre i no n'hi havia dins de l'escola.