Retorna un sobre amb mil euros trobat pel carrer

Un home de 92 anys recupera un sobre amb mil euros que havia perdut al passeig Colom de Santiago de la Ribera gràcies al fet que una dona, que el va trobar mentre passejava, el va entregar a la Policia Local, que finalment va poder localitzar el propietari i tornar- els diners, segons ha explicat l'Ajuntament de San Javier.

Els diners era al sobre d'una entitat bancària tal com va explicar la senyora que el va trobar, en la trucada que va realitzar al 112 per comunicar la troballa, el passat 9 de gener. La senyora va esperar amb el sobre l'arribada dels agents que van comprovar que es tractava de 1.000 euros en diferents bitllets.

Els policies van acudir a l'oficina del banc en qüestió, de l'avinguda Sandoval, on la direcció de l'entitat va comprovar els moviments de sortida de diners d'aquell matí, podent identificar un client de 92 anys que havia retirat aquesta mateixa quantitat de diners.

Un cop identificat, el propietari del sobre no va poder ser localitzat fins al dia següent al seu domicili pels agents de policia als quals va explicar que un cop retirat els diners es va guardar el sobre en una butxaca i va marxar a casa en la seva bicicleta per el passeig Colom, on se li va haver de caure a terra.

L'home es va mostrar clarament alleujat després d'haver passat "una mala nit", després d'adonar de la pèrdua, segons va dir als agents que li van oferir alguns consells per a posteriors ocasions, com no retirar aquesta quantitat d'una sola vegada i que si ho té de fer, que ho faci acompanyat per una altra persona i el guardi en un lloc segur.