El Suprem vol investigar tres transferències fetes des de Brussel·les

El magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa del procés sobiranista, Pablo Llarena, ha demanat que s'investiguin tres comptes corrents oberts per la Delegació de la Generalitat davant la Unió Europea a la sucursal de Brussel·les i, més en concret, els detalls de tres transferències efectuades entre els dies 21 de setembre i 10 d'octubre de l'any passat per un import total de 139.700 euros.

Aquesta és una de diligències que acorda el magistrat en una providència d'acord amb la petició del Ministeri Fiscal amb la finalitat de conèixer qui va ser l'ordenant, el destinatari, el motiu pel qual es van realitzar i destinació actual dels fons.

Els tres moviments bancaris van ser de 58.250 euros, amb destinació a The Hague Centre for Strategic Studies; 61.450 a la mateixa destinatària i de 20.000 euros per a la Delegació de la Generalitat a Croàcia.