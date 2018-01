El Tribunal de Comptes inicia formalment el procediment per portar Artur Mas a judici pel 9-N

El Tribunal de Comptes ha fet un pas més i ha publicat un edicte que, a la pràctica, suposa l'inici formal del procediment que portarà a judici Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau pel 9-N. A l'edicte, que ja s'ha notificat, es dona nou dies a les parts per presentar al·legacions. A més, s'especifica que el procediment s'obre per "suposades irregularitats comptables" en relació a pagaments realitzat amb fons públics destinats a l'organització de la consulta del 9 de novembre de 2014. El tribunal dona per tancada la fase d'instrucció, durant la qual s'ha obligat a dipositar una fiança de 5,2 MEUR als investigats. A partir d'ara, el cas passa a mans de la secció d'enjudiciament i se'n farà càrrec la responsable del departament 2n, l'exministra de Justícia del primer govern d'Aznar Margarita Mariscal de Gante, que també va ser l'encarregada de nomenar un delegat instructor en aquesta causa. Un cop resoltes les al·legacions, el Tribunal de Comptes començarà amb les audiències prèvies i farà citacions. Totes les vistes seran públiques.

El Tribunal de Comptes ha fet públic un edicte on dona per iniciat el procediment en primera instància contra Mas, Rigau, Ortega i Homs per haver comès "suposades irresponsabilitats comptables" per usar fons públics per finançar la consulta del 9-N. Aquest pas fa que, de manera oficial i pública, s'avanci cap a un judici.

Abans, però, es donen nou dies (a partir de la publicació de l'edicte) per tal que les parts puguin presentar al·legacions i personar-se. Un cop es tanqui aquest període, el tribunal haurà de respondre totes les al·legacions que rebi.

A partir d'aquí, la consellera de comptes del departament 2n de la secció d'Enjudiciament, l'exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, podrà començar a fer citacions prèvies i compareixences. A partir d'ara, i a diferència de la fase d'instrucció, totes aquestes declaracions seran públiques. El dia del judici encara no s'ha fixat i dependrà del que trigui la secció a respondre totes les al·legacions i a tancar la fase prèvia de declaracions.

En l'edicte, es reconeix que el procediment s'obre per "suposades irregularitats comptables" en relació a pagament realitzats amb fons públics destinats a l'organització de la consulta del 9 de novembre de 2014.

Fiances de 5,2 MEUR aportades



Aquest estiu, la mateixa Mariscal de Gante va ser la responsable d'iniciar la causa i va nomenar un delegat instructor. El Tribunal de Comptes no actua mai d'ofici, sinó que ho fa per denúncies de particulars o bé per instruccions de la fiscalia o l'advocacia de l'Estat.

En aquest cas, va ser Societat Civil Catalana i l'associació Advocats Catalans per la Constitució les que van presentar denúncia davant del tribunal per demanar-li que investigués si s'havien destinat 5 MEUR a l'organització de la consulta. Posteriorment, la fiscalia es va adherir a la denúncia.

Al setembre, el Tribunal de Comptes va fixar una fiança de 5,2 MEUR als suposats responsables. Fins al novembre, els investigats van aconseguir entregar en efectiu 2,8 MEUR i van completar la quantitat aportant, com a avals, immobles de la seva propietat. Aquest immobles han quedat embargats provisionalment fins que el procediment no acabi però els propietaris en poden seguir disposant.

En concret, els immobles que s'han aportat com a aval són un pis de Mas al carrer Tuset de Barcelona, la meitat d'un immoble d'Homs a Taradell (Osona), finques d'Ortega a Barcelona i de Rigau a Ribes de Freser (Ripollès) i també una propietat de l'exsecretari general de Presidència Jordi Vilajoana .

Aquest embargament és preventiu -igual que el dipòsit dels 2,8 MEUR- i que caldrà esperar a que hi hagi sentència ferma per determinar si han de respondre econòmicament per l'organització del 9-N. La sentència que emeti el Tribunal de Comptes es pot recórrer, inicialment, davant el mateix tribunal i, posteriorment, a través d'un recurs de cassació al Tribunal Suprem.

Aquest procediment judicial que afecta l'expresident Mas és, precisament, un dels motius esgrimits en la roda de premsa d'aquesta setmana on va anunciar que deixava la direcció del PDeCAT.