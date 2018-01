Alamany considera que no es pot tenir un "president telemàtic"

La diputada electa de Catalunya en Comú-Podem (CatECP) Elisenda Alamany ha demanat "buscar fórmules per no tenir un president telemàtic", amb l'objectiu de formar govern i acabar amb l'aplicació del 155 com a "prioritat". Alamany demana a Junts per Catalunya i ERC per que busquin una alternativa per tenir una legislatura llarga: "No apostarem per una legislatura exprés. Ens poden agradar més o menys les majories escollides, però les ha escollit el poble de Catalunya", ha subratllat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la diputada electa ha assenyalat que "ningú no és imprescindible". "La prioritat ara és el país i no els balls de noms i de sigles", ha afegit.

Alamany també ha reivindicat que la seva formació política ha de ser "un agent polític que ha d'estar al carrer, al costat de les grans transformacions socials que estem vivint".

Aquest dissabte la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú es reuneix a Barcelona per avaluar avaluar la campanya i els resultats electorals, així com també per abordar l'organització i el funcionament del seu grup parlamentari.

Exigeix que no es governi Catalunya des de Brussel·les

En declaracions als mitjans abans de la reunió de la Coordinadora Nacional del partit, Alamany ha afegit que el país "mereix tenir un govern que governi, no ens mereixem més legislatures exprés i excepcionals". "Demano que s'asseguin i vehiculin una proposta que pugui governar Catalunya des de Catalunya, no des de Brussel·les", ha reblat. En aquest sentit, ha alertat que una investidura telemàtica implicaria una intervenció del Tribunal Constitucional.

D'altra banda, Alamany ha deixat clar que els comuns no facilitaran un president de la Mesa del Parlament que sigui de Ciutadans. "Totes les converses sobre la mesa continuen obertes, i nosaltres hem dit que ha de ser el més plural possible", ha dit. A més, ha afegit: "No hauríem de tornar a repetir els errors que ens han portat a la suspensió de l'autogovern".