Cs no descarta presentar un recurs al TC si s'investeix Puigdemont a distància

El secretari de Comunicació i portaveu adjunt de Ciutadans (Cs), Fernando de Páramo, no ha descartat que el seu partit presenti un recurs al Tribunal Constitucional si s'acaba investint Carles Puigdemont a distància. De Páramo ha dit que Cs estudiarà "impugnar de forma legal tot allò que suposi saltar-se les lleis". El dirigent de Cs ha criticat que li sembla una "presa de pèl" que Puigdemont pretengui ser president de la Generalitat "des de Brussel·les per Skype o Whats App" i ha dit que "segueix instal·lat en la seva República de Matrix". El portaveu de la formació taronja creu que "els partits independentistes busquen un president amb un únic requisit: ser molt independentista i saltar-se les lleis". D'altra banda, de Páramo ha criticat Catalunya en Comú-Podem per "bloquejar" la investidura d'un president "que no se salti les lleis i que respecti a tots els catalans".

De Páramo s'ha mostrat molt crític amb Puigdemont i li ha demanat que "miri els resultats de les urnes, en què ell ha perdut les eleccions i les ha guanyat Ciutadans". El portaveu de la formació taronja ha afirmat que és "l'obligació dels diputats assistir a les sessions del Parlament" i ha dit que li sembla "un despropòsit i una presa de pèl l'última ocurrència de Puigdemont". "Puigdemont segueix instal·lat a la República de Matrix, on fa webs des d'una República de Matrix i on es greu que és el president de la República de Matrix", ha ironitzat.

El dirigent de Ciutadans ha afirmat que els "partits independentistes estan buscant un president i no el troben" i, segons ell, "l'única condició que ha de tenir el candidat a presidir el Parlament és que sigui molt independentista per saltar-se les lleis". El secretari de Comunicació del partit també s'ha referit a Carme Forcadell, Artur Mas, Neus Lloveras i Anna Simó com a "una llista interminable de persones que estan abandonant el procés perquè és un reconeixement que han perdut a les urnes i que no tenen la majoria social independentista".

D'altra banda, de Páramo ha criticat que Catalunya en Comú-Podem hagi "donat un cop de porta" a una possible investidura d'Inés Arrimadas i ha lamentat que "bloquegi de nou la investidura d'un canvi a la mesa". Segons ell, els comuns han "donat un cop de porta al fet que el Parlament tingui un president que no se salti les lleis, que sigui de tots els catalans i que respecti la democràcia, el Parlament, el reglament i les opinions dels lletrats".