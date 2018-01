Una dona salta d'un vehicle en marxa per intentar evitar ser enxampada amb droga

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir el dia 10 de gener, a Llers, una dona de 22 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a Toulouse (França), com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat del trànsit i un delicte contra la salut pública.

La matinada del 10 de gener mossos de trànsit del sector de Figueres efectuaven un control preventiu d'alcoholèmia al quilòmetre 9 de la carretera N-IIa, dins el terme municipal de Borrassà (Alt Empordà). Pels volts de les 01.00 hores els agents van observar un turisme que donava mitja volta en veure el control i fugia a gran velocitat.

Acte seguit una patrulla va sortir darrera seu per tal d'aturar-lo. Durant la persecució els mossos van veure com del vehicle en marxa va saltar una persona i, després d'aixecar-se del terra, es va posar a córrer en direcció al marge de la carretera.

El vehicle escàpol va continuar circulant per la via fins que va començar a desplaçar-se cap a l'esquerra. Els agents es van poder situar al costat del vehicle i van observar que a dins no hi havia cap més ocupant. Seguidament el cotxe va sortir de la via i va caure a la deriva dins un canal de rec enmig d'un camp.

Immediatament els mossos van iniciar la recerca de la persona que havia fugit i la van localitzar a la zona on havia saltat. Es tractava d'una dona que s'havia estirat al terra i estava totalment immòbil per tal d'evitar ser detectada.

Un cop identificada i detinguda els policies van escorcollar el vehicle. Dins d'aquest van trobar 16 bosses transparents amb peces de haixix a l'interior, 1 bossa amb diversos cabdells de marihuana, trenta euros en efectiu i un telèfon mòbil.

La detinguda, que no tenia antecedents, va passar el dia 11 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat sense càrrecs.