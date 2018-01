L'advocat de l'assassí de Diana Quer deixa la defensa perquè no creu el client

L'advocat de José Enrique Abuín Gey, El Chicle, José Ramón Sierra, ha renunciat a la defensa de l'autor confés de la mort de Diana Quer en argumentar que «per poder exercir en un assumpte penal cal creure totalment i honestament en el que s'està fent, fer-ho amb passió i amb amor a la professió». «I difícilment, en aquest instant, ho puc fer», va incidir. «Si hi ha dubtes sobre la defensa, les nostres, som nosaltres els que vam decidir no seguir», va revelar Sierra, que ahir es va traslladar a la presó per comunicar la seva decisió al que fins ahir era el seu defensat, una renúncia que també va donar a conèixer al jutjat que instrueix el cas. L'autòpsia va confirmar que la jove va morir estrangulada i no per accident com assegurava El Chicle. El lletrat ja havia dit que si l'autòpsia no coincidia amb la seva versió podia deixar el cas.

Després de conversar amb El Chicle, va detallar que en els últims dies el seu equip legal va demanar que es fes a Abuín Gey «una prova pericial a càrrec de dos forenses psicòlegs i psiquiàtrics sobre el seu estat», i considera que «en aquest instant procedirà una altra persona a exercir la defensa». Sobre aquest punt, no va revelar si té el resultat de la prova i va precisar que, en un delicte «contra les persones», aquestes proves pericials són «necessàries» per saber si l'acusat és «imputable». «Potser com a cautela, potser perquè hi pogués haver alguna anomalia que justifiqués una alteració psíquica. No afirmo que la tingui o que la deixi de tenir», va apuntar.