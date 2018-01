Levy rebutja la "ciberdemocràcia" de Puigdemont

La sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha rebutjat rotundament la possibilitat que Carles Puigdemont sigui investit com a president de Catalunya de manera "telemàtica" des de Brussel·les. "Això és més propi de ciberdemocràcia o ciberpolítics i no de la realitat de Catalunya. No acceptarem cap broma", ha defensat.

Així s'ha pronunciat durant la clausura la Convenció Provincial de Portaveus Municipals del PP de Castella-la Manxa des de la localitat de Toledo de Torrijos, on s'ha mostrat confiada que per presidir Catalunya es presenti finalment un candidat que "vulgui retornar a Catalunya la convivència i la tranquil·litat als catalans".

"No mereixem seguir dins d'aquesta broma i aquesta burla. Per què els polítics independentistes volen seguir jugant amb el desprestigi de les institucions catalanes?", s'ha preguntat.

En aquest punt, ha exaltat la tasca del Govern de Mariano Rajoy, "mentre que alguns juguen amb les bases de la convivència".

"Això és el que hem fet quan hem hagut de defensar la democràcia, la llibertat, la legalitat i la igualtat a Catalunya, actuant amb moderació, proporcionalitat i temprança", ha subratllat, contraposant a polítics d'altres partits "que semblen actuar impulsats per passions". "La política no és només un embolcall estètic, sinó la solidesa de saber actuar com toca".

Segons ha dit la dirigent 'popular', "per alguns, per fer política n'hi ha prou amb un 'tweet' o amb penjar una foto a l'Instagram", com segons la seva opinió fa Puigdemont, "un ciberpolític que vol tornar a fer un espectacle que denigri les institucions".

"No acceptarema qui es creu que el Parlament és com un videojoc. Mereixem tornar a la normalitat i que s'anteposin els interessos generals de tots", ha reclamat.

Per tot això, espera que la setmana vinent Catalunya "no sigui notícia per ocurrències, per bromes o per ciberidees del senyor Puigdemont".