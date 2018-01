Munté descarta tornar al Govern i diu que ser alcaldessa de Barcelona li faria "molta il·lusió"

La vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, no té previst tornar a formar part del Govern de la Generalitat, tal com ha assegurat aquest dissabte al matí en una entrevista a RAC1. A més, ha reiterat que li faria "molta il·lusió" ser alcaldessa de Barcelona. Sobre l´exercici del futur Govern, Munté veu possible que Carles Puigdemont governi des de Brussel·les. "Ara estem governats des de Madrid", ha sentenciat.

L´exconsellera de Presidència sosté que el retorn de Puigdemont a Catalunya "està sobre la taula", però admet que "hi ha una manca de garanties personals per al president i els consellers que són a Brussel·les". En la línia de les declaracions davant el jutge dels exconsellers empresonats, Munté ha aclarit que en el programa de JxCat "no hi ha cap menció ni cap aposta" per la unilaterlalitat, "com tampoc al programa d´ERC". "És una idea que no ha aparegut ni s´ha defensat", ha constatat.

Munté també s´ha referit a la possible investidura a distància de Puigdemont, que creu que "és factible" perquè "hi ha una majoria parlamentària" per fer-ho. Davant la posició dels lletrats del Parlament, ha recordat que "els seus informes no són vinculants" i que "hi ha marge per interpretar el reglament".

Tot i les eventuals dificultats per investir Puigdemont, Munté ha afirmat que ara mateix aquest és "l´únic pla" amb què treballen, i que no contemplen unes noves eleccions.