El síndic obre una investigació d'ofici després de la detenció d'un mestre per abusos

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha obert una actuació d'ofici arran de la detenció i ingrés a presó d'un professor de l'escola Vedruna de Gràcia per un presumpte cas d'abusos sexuals. Concretament, el síndic vol aclarir els motius pels quals la direcció del centre va mantenir el docent al seu càrrec, tot i saber que dos anys abans ja havia estat detingut per suposats abusos a infants en un esplai on va exercir de monitor. L'home va quedar en llibertat aleshores per falta de proves.

D'altra banda, el síndic també va considerar important avaluar si s'han aplicat els protocols vigents d'actuació en cas d'abusos sexuals o maltractaments a infants i adolescents, i la coordinació entre els diferents serveis i institucions, tal com recomana en l'informe sobre l'abús sexual infantil de l'any 2006 i actualitzat l'octubre del 2016. Per a la investigació, el síndic demanarà informació a les administracions implicades. Pel que fa al paper de l'escola, de caràcter religiós i en règim concertat, s'adreçarà al Consorci d'Educació de Barcelona i al departament d'Ensenyament.