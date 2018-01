El Tribunal de Comptes inicia el procés per portar Artur Mas a judici pels diners destinats a la consulta del 9-N

El Tribunal de Comptes ha fet un pas més i ha publicat un edicte que, a la pràctica, suposa l'inici formal del procediment que portarà a judici Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau pel 9-N. A l'edicte, que ja s'ha notificat, es dóna nou dies a les parts per presentar-hi al·legacions. A més, s'especifica que el procediment s'obre per «suposades irregularitats comptables» en relació amb pagaments realitzats amb fons públics destinats a l'organització de la consulta del 9 de novembre del 2014. El tribunal dóna per tancada la fase d'instrucció, durant la qual s'ha obligat a dipositar una fiança de 5,2 milions d'euros als investigats. A partir d'ara, el cas passa a mans de la secció d'enjudiciament i se'n farà càrrec la responsable del departament 2n, l'exministra de Justícia del primer govern d'Aznar Margarita Mariscal de Gante, que també va ser l'encarregada de nomenar un delegat instructor en aquesta causa. Un cop resoltes les al·legacions, el Tribunal de Comptes començarà amb les audiències prèvies i farà citacions. Totes les vistes seran públiques. El dia del judici encara no s'ha fixat i dependrà del que trigui la secció a respondre totes les al·legacions i a tancar la fase de declaracions.

A l'estiu, la mateixa Mariscal de Gante va ser la responsable d'iniciar la causa i va nomenar un delegat instructor. El Tribunal no actua mai d'ofici, sinó que ho fa per denúncies de particulars o bé per instruccions de la fiscalia o l'advocacia de l'Estat.

En aquest cas, va ser Societat Civil Catalana i l'associació Advocats Catalans per la Constitució els qui van presentar denúncia.