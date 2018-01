Troben un amagatall d'ETA amb detonadors i explosius al sud-oest de França

Un amagatall d'ETA amb detonadors i explosius al seu interior va ser localitzat el dia 31 de desembre en un bosc al sud-oest de França proper a Baiona, lloc triat per la banda terrorista per escenificar el lliurament d'armes l'abril de l'any passat. La Fiscalia de París ha decidit obrir una investigació. La troballa d'aquest amagatall es va produir de manera fortuïta per part d'un excursionista en un bosc de Tosse, a la regió d'Aquitània, al departament de Landa. En el seu interior es van localitzar dues caixes de plàstic que contenien detonadors i diversos explosius, així com mapes de carreteres i topogràfics amb les insígnies d'ETA.

L'excursionista que va localitzar l'amagatall passejava per la zona amb un detector de metalls quan va fer el descobriment. Va excavar uns centímetres i va extreure dues caixes de plàstic amb aquest contingut. Després d'avisar del que havia passat, efectius de la Gendarmeria van acudir al lloc i van establir un cordó de seguretat. La Fiscalia de Dax va traslladar el cas a la de París, amb competències en matèria antiter-rorista a França, que ha obert una investigació. El material localitzat serà sotmès a una anàlisi exhaustiu per poder determinar de quina època és. El lloc es troba a uns 30 quilòmetres de Baiona.