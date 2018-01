Cs acusa Podem d'impedir que hi hagi un president del Parlament constitucionalista

El secretari de Comunicació de Ciutadans, Fernando de Páramo, confia en la possibilitat que hi hagi un president de la mesa del Parlament constitucionalista, sempre que Catalunya en Comú-Podem rectifiqui, pensi en la possibilitat de canvi i «desbloquegi la situació».

Segons de Páramo, després que «els comuns» es neguessin a donar suport a la presidència de Ciutadans a la mesa i a una possible investidura d'Inés Arrimadas, el partit morat «ha donat un cop de porta a l'opció de tenir un canvi a la mesa i un president del Parlament que no sigui o faci el mateix que ha fet Forcadell», va assegurar ahir el secretari de comunicació de la formació taronja en una entrevista a Europa Press.

En aquesta línia, de Páramo considera que Podem se situa més prop dels independentistes que no pas d'un canvi a Catalunya: «Podem vol el mateix Parlament que la legislatura anterior, que és un Parlament on no es respecten les normes», afegeix. Així mateix, de Páramo ha recalcat que l'opció de Ciutadans passa per tenir un president «que sigui del partit que va guanyar les eleccions, que respecti la democràcia i totes les forces polítiques, però sobretot la llei», i s'oposa a la investidura de Puigdemont.