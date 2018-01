França aproparà presos d'ETA al País Basc de manera gradual

El Govern basc ha explicat que l'executiu francès procedirà en les pròximes setmanes a l'acostament progressiu, gradual i individualitzat de presos d'ETA a presons properes a Euskadi, i ha aplaudit la decisió de l'Administració gal·la.

En un comunicat, el gabinet d'Íñigo Urkullu va confirmar que el Govern de França té la intenció de començar en les pròximes setmanes a acostar reclusos de la banda a presons properes a Euskadi. El Govern basc ha tingut coneixement d'aquesta decisió de l'Executiu francès a través de les relacions que mantenen ambdues administracions.

A més, l'executiu basc va destacar que «aquest procés d'acostaments serà progressiu, gradual i abordat cas a cas, de manera individualitzada». «Som davant una bona notícia. El Govern basc dóna suport a aquests canvis, pels quals ha treballat en els últims mesos, i aplaudeix aquesta decisió del Govern francès», va concloure.

El portaveu del PNB al Parlament basc, Joseba Egibar, va criticar «la rigidesa» de la política penitenciària que manté el Govern espanyol i considera que mostra als presos d'ETA «una via tortuosa» per aconseguir passos com els que s'han aconseguit a França.

Per la seva banda, Arnaldo Otegi ha fet una crida a perseverar en la tasca pels presos perquè Espanya, com França, canviï la seva política penitenciària.

En aquest sentit, va afirmar que el PP té la decisió de «fer xantatge a aquest país» i insta a marcar «un full de ruta que permeti alleujar la situació dels presos». Elkarrekin, Podem i el PSE-EE també van demanar avenços al PP en aquesta matèria.



Peticions individuals

Per la seva banda, el Partit Popular va voler «mantenir prudència» davant els possibles passos que pugui fer França, i va destacar que analitzarà les sol·licituds dels reclusos d'ETA individualment i que no s'atendrà «una petició col·lectiva».