Jordi Sánchez, "satisfet" per la declaració de dijous

El diputat electe de Junts per Catalunya i exlíder de l'ANC, Jordi Sánchez, ha fet una piulada a Twitter aquest diumenge en que es mostra "satisfet" per la declaració que va fer dijous passat davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Sánchez, empresonat des de fa gairebé tres mesos a Soto del Real, acompanya el tuit d'una fotografia del centre penitenciari i diu que espera "tranquil" per la resolució del jutge. La piulada sencera és aquesta: "Estic satisfet de la declaració de dijous. Llum als ulls i força al braç. Ara, esperant tranquil la resolució del jutge #llibertat".





Estic satisfet de la declaració de dijous. Llum als ulls i força al braç. Ara, esperant tranquil la resolució del jutge #llibertat pic.twitter.com/6FNRUevqxY — Jordi Sànchez (@jordialapreso) January 14, 2018

En la declaració del dijous, Sánchez va demanar la seva excarceració al magistrat argumentant que no va cometre el suposat delicte de sedició que li atribueix. Segons ell, la concentració el 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia va ser una mobilització pacífica, democràtica i festiva, tot i que hi va haver "possibles excessos d'una minoria" en trencar dos vehicles de la Guàrdia Civil.