Mas lloa JuntsxCAT en l'adéu a la presidència del Partit Demòcrata

? L'expresident de la Generalitat Artur Mas va demanar ahir en el seu comiat com a president del PDeCAT eixamplar l'espai de la formació cap a JuntsxCat: «La millor convergència que representa el PDeCAT se suma al millor esperit de Convergència, que era l'amplitud de mires. JuntsxCat vol dir això», va dir. Al Consell Nacional del PDeCAT va reclamar unitat i generositat al partit, i va defensar que «el país necessita una formació política» com JuntsxCat, que veu com una «oportunitat» per guanyar les municipals de Barcelona.