Pablo Iglesias admet que el seu partit travessa una situació «difícil» pel 21-D

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, va reconèixer ahir que el moment que travessa el seu partit «és difícil» i que els resultats de les eleccions catalanes del 21 de desembre van ser «dolents», però va deixar clar davant els seus que «hi deixarà la pell» i fins i tot «la salut» per «lluitar», i que no pensa «tirar la tovallola».

«És el moment de la reflexió política, després d'un any que ha estat determinant per a Espanya i per a Podemos, un any que no ha acabat bé per a nosaltres i per als nostres aliats del canvi», va reconèixer a l'inici de la seva intervenció durant el Consell Ciutadà Estatal (CCE), el màxim òrgan de direcció entre assemblees, que la formació morada va celebrar ahir en el Cercle de Belles Arts de Madrid.

Podemos arriba a aquesta cita en un moment especialment complicat, en què totes les enquestes apunten a un seriós desgast del partit morat i una caiguda d'intenció de vot. Si el 2017 van començar en segona posició, per davant del PSOE, segons els estudis demoscòpics, ara aquests els atorguen fins i tot el quart lloc, per darrere del PP, socialistes i Ciudadanos.

Encara que la formació dels cercles sempre evita comentar les enquestes i prefereix prendre-se-les amb cautela, Pablo Iglesias va reconèixer ahir que efectivament travessen «moments difícils». No obstant això, tot seguit, va defensar que la voluntat de guanyar del seu partit «segueix intacta», com també les seves ganes de «lluitar». «És evident que en un procés de canvi com el que estem construint, amb adversaris poderosos, la cosa no seria fàcil», va admetre el líder de la formació morada, Pablo Iglesias.