Rull: "És possible investir Puigdemont dins la llei i el reglament i així ho farem"

JxCat manté que es pot investir el seu candidat, Carles Puigdemont, d'acord amb les normes del Parlament. El conseller destituït amb l'article 155 i número sis de la llista per Barcelona, Josep Rull, ha afirmat que "és possible" investir el president destituït "dins la llei i el reglament". "Així ho farem", ha proclamat el diputat electe, en un contacte amb la premsa durant la festa dels Tres Tombs a Sant Andreu Arenal, aquest diumenge al migdia. Al seu torn, el president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha afirmat que l'independentisme trobarà la "fórmula" per arribar a un acord i ha apuntat que Puigdemont és la "prioritat".

Rull ha insistit que els ciutadans van demanar de manera majoritària en les eleccions del 21-D que es restituís el Govern i, per tant, que el president fos Puigdemont. "Posarem el principi democràtic per damunt de qualsevol cosa", ha remarcat el conseller destituït, l'endemà que la número dos d'ERC, Marta Rovira, demanés "realisme" quatre dies abans de la constitució del Parlament i la Mesa.

Al seu torn, Bosch ha matisat que tot i la primera opció dels republicans és investir Puigdemont, pot ser que s'hagi d'"adaptar" la situació o fer una "altra passa", si es fa inviable la restitució del president destituït. "Però hi haurà Govern i el Parlament funcionarà", ha garantit el cap de files d'ERC a Barcelona.

D'altra banda, l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, s'ha limitat a dir que està centrada en aprovar els pressupostos municipals i ha rebutjat opinar sobre les negociacions per a la Mesa i la investidura. Tot i que és la líder de la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú, Colau ha defensat que com a alcaldessa tampoc no vol valorar si encara hi ha alguna possibilitat que el seu grup parlamentari acabi tenint una cadira a la Mesa del Parlament. Sí que ha reiterat que qualsevol candidat que opti a presidir la Generalitat "ha d'estar a Catalunya".

Finalment, el líder del grup municipal del PDeCAT, Xavier Trias, ha asseverat que "no hi ha cap alternativa" a Puigdemont. L'exalcalde de Barcelona ha afegit que cal buscar "vies d'entesa i sortida al problema" de la investidura, però ha deixat clar que no hi ha cap camí que passi per la "humiliació" de Puigdemont o dels dirigents independentistes empresonats. Trias també ha apuntat que fa 16 anys que assisteix als Tres Tombs, sempre acompanyat del conseller destituït Joaquim Forn, ara empresonat a Madrid, i ha agraït que avui l'acompanyés Rull: "És simbòlic i important", ha subratllat.

Text